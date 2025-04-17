Vatan Partisi, Çin resepsiyonunda: Türkiye ve Çin kol kola girerek 21. yüzyıla damga vuracak

Büyükelçi Jiang Xuebin yaptığı konuşmada, Çin ve Türkiye’nin binlerce yıllık ilişkilerine dikkat çekerek, "Çin-Türkiye stratejik iş birliği ilişkilerinin geleceğine olan güvenim tamdır" ifadelerini kullandı. Göreve başlayalı üç ayı aşkın bir süre geçtiğini hatırlatan Jiang, "Bu süreçte iki ülke halkları arasındaki dostluğun ne kadar köklü olduğunu ve ikili iş birliğinin büyük bir potansiyele sahip olduğunu bizzat gördüm" dedi.

Savunma Ataşesi Yang Jianjun ise iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin önemli bir boyut taşıdığını vurgulayarak, Çin ve Türkiye orduları arasındaki iş birliğinin son yıllarda istikrarlı bir şekilde geliştiğini kaydetti.

Resepsiyonda ayrıca, geleneksel dans gösterileri ve kültürel etkinlikler gerçekleştirildi. Çin yapımı otomobillerin sergilendiği etkinlikte, Ramazan ayında Çin’in Uygur Özerk Bölgesi’nde çekilen röportaj ve fotoğraflardan oluşan “Çin’de Ramazan – Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nden İzlenimler” başlıklı özel Aydınlık eki de konuklara sunuldu.

Etkinliğe Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı başkanlığındaki bir heyet de katıldı. Bursalı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in selamlarını ileterek Büyükelçi Jiang ile sohbet etti. Bursalı, “Türkiye ve Çin kol kola girerek 21. yüzyıla damga vuracak” dedi.