Akıllara durgunluk veren olay: Eve servis uyuşturucu ilanı

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin saha çalışmaları ve istihbarat araştırmaları sonucu, Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde üretimi ve satışı yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, sosyal medya platformlarında reklam vererek uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi.

Operasyon sırasında S.T.E. (23), G.G. (21), H.A. (24), T.Ö. (38), İ.Ş. (22) ve F.B.K. (42) isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerden F.B.K., polis baskını sırasında uyuşturucu maddeleri pencereden atmaya çalışırken yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda;

7 kilogram uyuşturucu madde,

3 hassas terazi,

Uyuşturucu üretiminde kullanılan leğen, elek ve blender gibi malzemeler ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerden T.Ö. (38), İ.Ş. (22) ve F.B.K. (42), emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, S.T.E. (23), G.G. (21) ve H.A. (24) “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adliyeye sevk edildi.