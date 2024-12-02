Akıllara durgunluk veren vaka: Emniyetin mühimmat deposu soyuldu!

Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün deposundan mühimmat çalındı. Adana Valiliği olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda 'zimmet ve silah-mühimmat ticareti' suçlarından 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma sonucunda, 11 şüpheliden 7'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtilirken, 4 şüphelinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.