Akıllara durgunluk veren vaka: Emniyetin mühimmat deposu soyuldu!

Adana'da emniyetin deposundan mühimmat çalan 11 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Akıllara durgunluk veren vaka: Emniyetin mühimmat deposu soyuldu!
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Adana'da, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nün deposundan mühimmat çalındı. Adana Valiliği olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda 'zimmet ve silah-mühimmat ticareti' suçlarından 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Soruşturma sonucunda, 11 şüpheliden 7'sinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtilirken, 4 şüphelinin ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

adana
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