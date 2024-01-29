AKOM'dan İstanbul'a son dakika kar uyarısı! Dikkat! Tarih verildi

AKOM, İstanbul'da etkili olan karla karışık yağmurlu hava durumu ile ilgili önemli bir uyarıda bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada, salı günü öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağışların, kısa süreli kuvvetlenerek ani kar sağanakları şeklinde de görülebileceği vurgulandı.

AKOM'dan İstanbul'a son dakika kar uyarısı! Dikkat! Tarih verildi
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Milyonlarca vatandaşın yaşadığı İstanbul'da etkili olan hava durumu ile ilgili stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinden (AKOM) son dakika açıklaması geldi. AKOM, yaptığı açıklamada kentte dün akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kısa süreli kuvvetli kar yağışı geçişlerinin etkili olduğunu belirtti.

İstanbul'da gece boyunca devam eden yağışlar nedeniyle Silivri ve Çatalca'nın yüksek kesimlerinde kar kalınlığının 2 ila 5 santimetre olarak ölçüldüğü, yağışların bugün de devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

AKOM İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI YAPTI!

AKOM'dan salı günü öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen hava durumuyla ilgili vatandaşları yakından ilgilendiren yeni bir açıklama daha yapıldı.

Bugün öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nın batısında kalan Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece ilçeleri ile Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerindeki Çekmeköy, Şile ve Beykoz ilçelerinde kar yağışı geçişlerinin yaşanmasının tahmin edildiği anlatılan açıklamada, diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı kaydedildi.

Açıklamada, yarın öğle saatlerine kadar görülecek yağışların çoğunlukla karla karışık yağmur şeklinde etkili olacağı, ancak kısa süreli kuvvetlenerek gök gürültüsü ve şimşek hadiseleri ile ani kar sağanakları şeklinde de görülebileceği uyarısında bulunuldu.

İBB'nin yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldığı bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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