Aksaray'daki ev yangınında küçük çocuk hayatını kaybetti!

Aksaray'da müstakil bir evde yangın çıktı. Yangında 3 yaşındaki bir çocuk can verirken dumandan etkilenen 3'ü çocuk 4 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Sude İnak Sude İnak
Aksaray'daki ev yangınında küçük çocuk hayatını kaybetti!
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Aksaray'da meydana gelen ev yangınında bir çocuk can verdi. 

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde Hulisi Argun'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, evde 3 yaşındaki E.A'nın cansız bedenini buldu.

Yangında dumandan etkilenen Meryem Argun (59) ve 3 çocuk Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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