Aldatıcı reklamlara rekor ceza: 125 milyon TL!

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, dijital platformlarda tüketiciyi yanıltmaya yönelik tasarım ve reklam uygulamalarına karşı denetimlerini artırdı. Mayıs ayında 65 dosyayı karara bağlayan Kurul, 56'sında mevzuata aykırılık tespit etti. Mevzuata aykırı bulunan firmalara toplam 10 milyon 495 bin 800 TL idari para cezası kesildi. Bununla birlikte, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla 5 dosyada erişim engeli tedbiri uygulandı.

5 AYDA 125 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

Dünya Gazetesi'ne göre, 2025 yılının ilk beş ayında aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik yapılan incelemelerde, toplam 661 dosya hakkında durdurma ve idari para cezası kararı alındı. Bu süreçte kesilen toplam ceza miktarı ise 125 milyon 281 bin 151 TL'ye ulaştı. Tüketicilerin normalde karşılaşmayacakları mal ve hizmetleri öne çıkaran manipülatif reklamlar ve "karanlık tasarım" olarak adlandırılan yanıltıcı arayüzler mercek altına alındı.

Kurul, internet siteleri ve mobil uygulamalar üzerinden gerçekleştirilen mağaza takipçi sayıları, ürün favorileme, sepete ekleme, soru sorma ve değerlendirme gibi kullanıcı etkileşimlerini detaylı bir şekilde inceledi. Ayrıca, harita uygulamalarında yer alan işletmelerle ilgili tüketici yorumları ve mobil uygulama mağazalarında bulunan indirme sayıları ile kullanıcı değerlendirmeleri de araştırmaya alındı.

6 FİRMAYA 3,5 MİLYON TL CEZA

Yapılan incelemeler sonucunda, tüketicilerin satın alma davranışlarını etkilemeye yönelik yanıltıcı tanıtımlar gerçekleştiren 6 firma hakkında toplam 3,5 milyon TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, bu tanıtımları barındıran internet sitelerinin erişime engellenmesine karar verildi.

KARANLIK TASARIMLARA ERİŞİM ENGELİ

Reklam Kurulu'nun incelemeye aldığı "karanlık tasarım" örnekleri arasında, bir video paylaşım platformunun abonelik paketlerinden birini önceden seçili olarak göstermesi, “1 ay boyunca ₺0 ödeyerek deneyin” kampanyası ile kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin zorunlu tutulması yer aldı. Ayrıca, mobil uygulamalarda “2 ay ücretsiz” seçeneği sunulurken, iptal etmek isteyen tüketiciler için yalnızca ekranın sağ üst köşesinde küçük bir “X” işareti konulması gibi kullanıcıyı yanıltan tasarımlar da incelendi.

Bu tür yanıltıcı tasarımlar nedeniyle firmalar hakkında idari para cezası kesilirken, ticari uygulamaların durdurulmasına ve sitelere erişim engeli getirilmesine karar verildi.