Ali Yerlikaya duyurdu: 27 ilde eş zamanlı baskın, aralarında aktif kamu çalışanları da var

FETÖ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen aralıksız mücadele kapsamında bu sabah saatlerinde Türkiye genelinde geniş çaplı bir hareketlilik yaşandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bilgilendirmede, emniyet güçlerinin İstanbul merkezli olarak düğmeye bastığını ve operasyonun tam 27 ile yayıldığını açıkladı.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA HAREKETLİ SAATLER

Operasyonun kapsama alanı örgütün yayılma stratejisine darbe vuracak nitelikteydi. İstanbul'dan koordine edilen eş zamanlı baskınlar; Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bolu, Çanakkale, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Manisa, Malatya, Muş, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Bursa, Mersin ve Zonguldak illerinde gerçekleştirildi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı verilere göre, gerçekleştirilen baskınlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 71 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şahısların profilleri ise dikkat çekti; aralarında halen aktif görevde bulunan kamu görevlileri ile özel sektör çalışanlarının olduğu bildirildi. Yapılan teknik takipler ve incelemeler sonucunda şüphelilerin örgütle olan bağları da netleşti. Bu kişilerin FETÖ'ye üye oldukları, geçmiş dönemlerde örgüte ait şirketlerde kayıtlarnın bulunduğu ve örgütün gizli haberleşme yöntemlerini aktif olarak kullandıkları saptandı. Soruşturma dosyasındaki en kritik tespitlerden biri ise şüphelilerin örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde "sorumlu" düzeyde faaliyet gösterdiklerinin belirlenmesi oldu.

Operasyonun başarısını kamuoyuyla paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadeledeki tavizsiz duruşun altını çizdi. Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz"