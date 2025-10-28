Altay tankı resmen envanterde! Erdoğan'dan seri üretim müjdesi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kurulan BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi için düzenlenen resmi açılış töreninde, seri üretime giren Altay Tankları'nın teslimatları da yapıldı.

Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk savunma sanayii adına büyük bir heyecan ve gururun hep birlikte yaşandığını ifade etti. Erdoğan, "Savunma sanayiimizin gelişmesi ve güçlenmesi için canla başla çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum. Geçen sene 23 Ekim tarihinde TUSAŞ tesislerine yönelik kalleş saldırıda şehit olan kardeşlerimi rahmetle yad ediyorum" dedi.

Erdoğan, "Tam bağımsız Türkiye hedefine doğru sağlam adımlarla yürüyoruz. Yerli ve milli araçlarımızı envanterimize katıyoruz" diye ekledi.

"HER AY 8 ALTAY TANKI ÜRETİLECEK"

Tesisin kapasitesine de değinen Cumhurbaşkanı, şu müjdeyi verdi: "Bu tesiste bin 500 aşkın personelimiz görev yapacak. 63 bin metrekare kapalı alana sahip seri üretim hattımızda 8 adet Altay Tankı ve 10 adet Altuğ imal edilecek."

Savunma ürünlerindeki hedefi de vurgulayan Erdoğan, "Diğer savunma ürünlerimizde olduğu gibi Altay Tankı'nda hedefimiz özellikle kritik malzemelerde kimseye bağlı olmamaktır. Ambargolara rağmen nasıl bugünkü aşamalara geldiysek bundan sonraki süreci de başarıyla yürüteceğiz. Hedeflerimize giden yolda önümüze çıkan ve çıkartılan engeller bizi sadece yavaşlatır. Belki biraz geciktirir ama menzile varmamıza asla mani olamaz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında jeopolitik gelişmelere de yer veren Erdoğan, yeni bir sistemin kurulmakta olduğunu belirtti. "Sayısı bir elin 5 parmağını geçmeyen güçlerin küresel sistemi domine ettiği düzende ciddi kırılmalar yaşanmaktadır" diyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Günümüzde onurlu şekilde yaşamak yaşamak istiyorsanız her alanda güçlü ve caydırıcı olmak mecburiyetindesiniz. Kendi göbeğinizi kendiniz kesmek durumundasınız. Aksi taktirde kurtlar sofrasına dönüşen bu düzende kimse kimseye acımaz. Bu noktada risk ve tehditlerin arttığı bu dönemin farkına en erken varan ülkelerden biri Türkiye olmuştur. Tedbirlerimizi aldık, dersimize çok iyi çalıştık. Son 23 yılda attığımız adımlarla Türkiye'yi göz ardı edilemez bir ülke haline getirdik."

"YÜZDE 20'DEN YÜZDE 80'E ÇIKTIK"

Türkiye'nin savunma sanayiinde son yıllarda büyük bir ivme yakaladığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerlilik oranına dikkat çekti: "Şu anda silahlarını üreten bir Türkiye var. Yüzde 20'yi bile üretemiyorduk şimdi yüzde 80'i yakaladık. Yalnızca takip eden değil takip edilen bir devletiz. Modern silah sistemlerinden elektronik harp altyapısına kadar her ürünü merakla beklenen ülkeyiz."

Erdoğan, "Savunma sanayiinde bin 400'ün üzerinde projemiz var. İHA ve SİHA alanında dünyanın en başarılı ilk 3 ülkesiyiz. Her 100 İHA'dan 65'ini biz tedarik ettik. Tam 180 ülkeye ürün ihraç ettik. 2025'te bu sayıların daha da artacağını öngörüyoruz" dedi.

Geçmişte yaşanan engellemelere de değinen Erdoğan, "Kaybettiğimiz zamanı telafi etmeye başladık. Onlar yapamazsınız diyordu. Biz yaparsa bu ülkenin evlatları yapar dedik ve yola koyulduk. Genç kardeşlerimize bu ülkenin genç beyinlerine inandık ve güvendik. Siz teknolojiden ne anlarsınız diyenlere rağmen bütün bunları başardık. Yoksa biz de bizden öncekiler gibi davranabilir iktidarımızı rahatça sürdürebilirdik ama biz bu düzene itiraz ettik. Kelle koltukta bir mücadeleyle hamdolsun sadece 23 yılda dünyanın gıptayla baktığı bir savunma ekosistemini ülkemizde inşa ettik" şeklinde konuştu.

BAKAN GÜLER: "MUHAREBE GÜCÜMÜZÜ ARTIRACAK"

Törende söz alan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, savunma sanayiinin etkinlik ve gücü sayesinde Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada bir rol model olduğunu ifade etti.

Bakan Güler, Türkiye'nin dünya tarafından gıpta ile izlendiğini söyleyerek, "Altay, muharebe gücümüzü artıracak" dedi.

DAKİKADA 6 ATIŞ

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimatları gerçekleştirilecek olan Türkiye'nin milli ana muharebe tankı Altay'ın silah sistemlerinin altında, Türkiye'nin en köklü savunma sanayi şirketlerinden MKE'nin de imzası bulunuyor. Modern harp sahasının tüm ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen Altay Tankı'nın 120 milimetre 55 kalibre ana silah sisteminin MKE tarafından üretildiği belirtildi. Bu sistemin toplam 7 metre 118 santimetre uzunluğa ve 3 ton ağırlığa sahip olduğu açıklandı.

NATO standardına uyumlu mühimmatları da kullanabilen "ana silah sistemi", 3 bin metre etkili menzil alanına sahip ve özel alaşımlı çelikten üretildi. Sistemin ayrıca dakikada 6 atış yapabildiği kaydedildi.

Altay'a entegre edilen yardımcı silah sistemi "PMT 76/57T" makineli tüfeğin altında da MKE mühendislerinin imzası yer alıyor. Çanakkale'de destan yazan 57'nci Alay'a ithafen adına "57T" ibaresi konulan silah sisteminin, yüksek isabet oranı ve üstün kabiliyetleriyle öne çıktığı vurgulandı. Yaklaşık 12 kilogram ağırlığındaki makineli tüfeğin dakikada 950 atış yapabildiği belirtildi.

Altay Tankı'nın 40 adet mühimmat taşıma kapasitesine sahip olduğu öğrenildi. MKE'nin mühimmat konusunda da ALTAY'a katkı sunduğu; bu kapsamda harp sahasında belirlenen hedeflerin, MKE tarafından üretilen 120 milimetre tank mühimmatı ile vurulacağı bildirildi.

Altay Tankı Projesi kapsamında, yüklenici firma BMC'ye şu ana kadar muhtelif miktarda "ana silah sistemi" ve "yardımcı silah sistemi" teslimatının MKE tarafından gerçekleştirildiği ifade edildi. MKE'nin, tanklara entegre edilecek yüksek teknolojiye sahip silah sistemlerinin sadece üretimini ve teslimatını değil, aynı zamanda teknik destek süreçlerini de yürüttüğü kaydedildi.