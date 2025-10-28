Ünlü tiyatrocu 'cumhurbaşkanına hakaret'ten tutuklandı!

Tiyatro sanatçısı ve öğretim görevlisi Eda Saraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir program alanında kurulan güvenlik bariyerlerinden geçişine müsaade edilmemesi üzerine çıkan bir tartışmanın ardından gözaltına alındı. Saraç, “Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Piri Reis Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak da görev yapan tiyatro sanatçısı Eda Saraç'ın, 25 Ekim 2025 akşamı Harbiye’deki sahnesine yetişmeye çalıştığı esnada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul programı kapsamında alınan güvenlik önlemleri sebebiyle kurulan bariyerlerde polisle tartıştığı öne sürüldü.

GÖZALTI SIRASINDA 'DARP VE TERS KELEPÇE' İDDİASI

Geçişine izin verilmemesi üzerine patlak veren tartışmanın ardından polis müdahalesiyle gözaltına alınan Saraç’ın, bu esnada ellerinin arkadan kelepçelendiği ve darp edildiğine dair ciddi iddialar da gündeme geldi. Yaşanan olayın ardından bir gece Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde nezarette tutulan sanatçı, ertesi gün “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçlamasıyla savcılığa sevk edildi. 27 Ekim 2025 tarihinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde hâkim karşısına çıkan Saraç, savcılığın talebi üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görülen duruşmada, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın yanı sıra, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Antalya Milletvekili Aliye Coşar, İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, Mersin Milletvekili Gülcan Kış, İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara da destek için yer aldı.

"BARİYERE İTİRAZ ETMEK NEDEN HAKARET SAYILIYOR?"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada tutuklama kararına sert tepki göstererek şunları söyledi: “Bu, Türkiye’de hukukun artık iktidarın keyfiyetine teslim edildiğinin açık göstergesidir. Bu ülkede ifade özgürlüğü ve kadın hakları iktidarın tahammülsüzlüğü karşısında hedef haline gelmiştir. Eda Saraç yalnız değildir. Hukuksuzluğa ve keyfi uygulamalara karşı mücadelemiz sürecek ve adalet er ya da geç tecelli edecektir."

Kaya, açıklamasının devamında kararı şu sözlerle eleştirdi: "Bir sanatçının sahnesine yetişmeye çalışırken bariyerlere itiraz etmesi neden cumhurbaşkanına hakaret sayılıyor? Adalet eleştiriyi cezalandırmak için değil, hakkı ve hukuku korumak için vardır.”