Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor Niğde Belediyespor'u ağırlıyor! Maç saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu, Süper Lig ekibi Kayserispor ile alt liglerin namağlup takımı Niğde Belediyespor arasında nefes kesecek bir mücadeleye sahne oluyor!

Yayınlanma:

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. Tur maçlarıyla devam ediyor! Süper Lig'de zor günler geçiren Kayserispor, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Niğde Belediyespor'u konuk ediyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak galibiyeti unutan sarı-kırmızılı ekip, tek maçlı eleme usulünün oynanacağı bu turda rakibini yenerek hem tur atlamak hem de kötü gidişata 'dur' demek istiyor.

Ancak konuk Niğde Belediyespor, son 5 maçlık form durumuyla (2G, 3B) dikkat çekiyor. Rakibinin aksine yenilmezlik serisi yakalayan Niğde ekibi, Kayseri deplasmanında klasik bir kupa sürprizi gerçekleştirerek adını 4. Tur'a yazdırmanın hesaplarını yapıyor.

KAYSERİSPOR - NİĞDE BLD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kupa mücadelesinin yayın bilgileri belli oldu. Karşılaşma bugün saat 20.30'da oynanacak.  Futbolseverler maçı A SPOR kanalından şifresiz olarak izleyebilecek.

Kayserispor Niğde Belediyespor
