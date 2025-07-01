Altınbaş Holding Onursal Başkanı Ali Altınbaş hayatını kaybetti

Türkiye'nin eğitim, girişimcilik ve yükseköğretim alanlarında önemli katkılar sağlayan isimlerinden biri olan Altınbaş Holding Onursal Başkanı Ali Altınbaş, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Ali Altınbaş’ın cenaze töreni 1 Temmuz 2025 Salı günü İstanbul Zincirlikuyu Camii’nde, ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedilecek.

Ekonomim'in haberine göre, Altınbaş, iş dünyasının yanı sıra özellikle yükseköğretim alanında yaptığı katkılarla tanınıyordu. Altınbaş Üniversitesi’nin kuruluş sürecine öncülük eden Ali Altınbaş, 2008 yılından bu yana Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini sürdürüyordu. Üniversitenin uluslararası vizyon kazanmasında büyük rol oynayan Altınbaş, birçok yabancı öğrencinin Türkiye’de eğitim almasına öncülük etti.

ALİ ALTINBAŞ KİMDİR?

1956 yılında Gaziantep’in Araban ilçesine bağlı Hasanoğlu Köyü’nde doğan Ali Altınbaş, ilkokul eğitimini Hasanoğlu Köy İlkokulu’nda tamamladı. Gaziantep Ticaret Lisesi Ortaokulu’nun ardından makine teknikeri olarak teknikerlik okulundan mezun oldu. Genç yaşta gönüllü öğretmenlik yaparak eğitim hayatına katkı sağlamaya başlayan Altınbaş, toplumsal gelişime verdiği önemi erken yaşlardan itibaren gösterdi. Altınbaş, ticaret hayatına kuyumculukla başlayarak ailesiyle birlikte Altınbaş Holding’in gelişiminde aktif rol oynadı. Türkiye’nin ilk resmi ithalat yapan inşaat şirketlerinden birini kurarak girişimcilik alanında öncülük etti. Aynı dönemde vergi rekortmenleri arasında yer aldı.

2003 yılında babası Mehmet Altınbaş’ın vefatının ardından Altınbaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Ali Altınbaş, holdingin farklı sektörlerde büyümesini sağladı. Holdingin eğitim alanındaki yatırımları kapsamında kurulan Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla Altınbaş Üniversitesi’nin temelleri atıldı. Ali Altınbaş’ın Mütevelli Heyet Başkanlığı döneminde Altınbaş Üniversitesi, 120’den fazla ülkeden öğrenciyi ağırlayan uluslararası bir yükseköğretim kurumu haline geldi. Üniversitenin globalleşme yolculuğunda liderlik eden Altınbaş, yükseköğretimde uluslararasılaşmanın öncülerinden biri olarak tanındı.

Altınbaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Yükseköğretim Meclisi üyeliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi Eğitim Hizmetleri Sektör Komitesi üyeliği gibi görevlerde de bulunarak yükseköğretim politikalarının şekillenmesinde aktif görev aldı. Özellikle eğitim ihracatının geliştirilmesi konusunda önemli katkılar sundu.