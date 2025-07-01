İnsan vücudu domuz böbreğini kabul edebilir mi? Bilim dünyasından çığır açan keşif!

Avrupa Organ Nakli Derneği (ESOT) Kongresi’nde açıklanan son bilimsel çalışma, insan vücudunun domuzdan nakledilen bir böbreği reddetmesini önleyebilecek tedavi yöntemlerine ışık tuttu. Çalışma, insan bağışıklık sistemi ile domuz böbreği dokusu arasındaki etkileşimi bugüne kadarki en ayrıntılı şekilde gözler önüne serdi.

Science Daily dergisinde yayımlanan habere göre, Paris Transplantasyon ve Organ Yenileme Enstitüsü ile New York Üniversitesi Langone Transplantasyon Enstitüsünden araştırmacılar, bağışıklık sisteminin organı reddetmeye ne zaman başladığını net biçimde ortaya koydu. Bulgulara göre, “bağışıklık sisteminin organı reddetme sürecine ait ilk moleküler işaretlerin, nakilden sadece 10 gün sonra başladığı ve 33. günde zirveye ulaştığı” gözlemlendi. Toplamda 61 gün süren takipte, reddin ilerleyişini yavaşlatabilecek kritik bir tedavi penceresi belirlendi.

HÜCRELERİN SALDIRI NOKTALARI AYRINTILI HARİTALANDIRILDI

Çalışmada kullanılan gelişmiş bilgisayar destekli analiz teknikleri sayesinde, bilim insanları insan bağışıklık hücrelerini domuz böbreğindeki diğer hücrelerden ayırabildi. Böylece bağışıklık sisteminin nakledilen organdaki hangi bölgelere saldırdığını ayrıntılı biçimde gözlemleyen araştırmacılar, bu bilgi sayesinde yeni tedavi stratejileri denedi ve “organ reddi belirtilerini büyük ölçüde azalttığını” gözlemledi.

“BUGÜNE KADARKİ EN AYRINTILI MOLEKÜLER HARİTA”

Araştırmanın başyazarı Dr. Valentin Goutaudier, çalışmanın bilim dünyası için önemini şu sözlerle dile getirdi: "Çalışmamız, insan bağışıklık sisteminin domuz böbreğiyle nasıl etkileşim kurduğuna dair bugüne kadar oluşturulmuş en ayrıntılı moleküler haritayı sunuyor."

Goutaudier, elde edilen bu kapsamlı verilerin, domuzdan insana yapılacak organ nakillerinde “reddi önlemeye yönelik tedavi stratejilerinin daha isabetli biçimde geliştirilebileceğini” belirtti.