Altının kilogram fiyatı düştü!

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 152 bin TL'ye düştü.

Sude İnak Sude İnak
Altının kilogram fiyatı düştü!
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Altın piyasasında en düşük 3 milyon 152 bin lira, en yüksek 3 milyon 162 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 azalışla 3 milyon 152 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 165 bin 900 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 734 milyon 240 bin 422,42 lira, işlem miktarı ise 867,79 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 2 milyar 749 milyon 215 bin 729,3 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, EHG Yetkili Müessese ile Haznedar Yetkili Müessese olarak sıralandı.

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