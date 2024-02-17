Ambarlı Limanı'nda 22,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Ambarlı Limanı'nda bir konteynerde 22,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Ambarlı Limanı'nda 22,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ambarlı Limanı kullanılarak Türkiye'ye getirilen konteynerler risk analizlerine tabi tutuldu, şüpheli görülenler hakkında ayrıntılı kontroller gerçekleştirildi.

Ekipler, hurma yüklü bir konteyneri x-ray taramasına yönlendirdi. Üzerindeki yükte şüpheli yoğunluk tespit edilen konteyner, liman sahasına alındı.

Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı aramalar sonucunda, hurma yüklü kolilerin bazılarında şüpheli madde tespit edildi. Numune alınan maddenin teste tabi tutulması sonucu, bunun metamfetamin olduğu anlaşıldı.

Olayda 22,5 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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# ambarlı limanı
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