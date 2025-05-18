Ambulansa yol vermeyen konvoya ağır ceza: Yeni yasa tasarısı yolda!

Ankara’da Konya Yolu Aşti istikametinde bir düğün konvoyunun ambulansa yol vermediği anlar, sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, araçları kısa sürede tespit etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, U.G., B.S., B.K. ve B.T.S. isimli sürücülere toplamda 49.810 TL para cezası uygulandığını bildirdi. Ayrıca, U.G., B.K. ve B.T.S. hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek" suçundan adli işlem yapılmak üzere Çankaya Şehit Mustafa Düzgün Polis Merkez Amirliği'ne sevk edildiklerini ifade etti.

3 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Yapılan incelemeler sonucunda, ambulansa yol vermeyen düğün konvoyuna ait üç araç trafikten men edilerek otoparka çekildi. Bakan Yerlikaya, "Ambulanslar can taşıyor ve zamanla yarışıyor. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da sevdiklerimizi hastaneye yetiştirmeye çalışabilir." dedi.

YENİ KANUN TASARISI MECLİSTE

Bakan Yerlikaya, konvoyların ambulansları engellemesinin önüne geçmek amacıyla hazırlanan yeni yasa tasarısının TBMM’ye sevk edildiğini açıkladı. Yerlikaya, tasarı hakkında şu bilgileri paylaştı:

Köprü, tünel, viyadük ve otoyol kapatan sürücülere 180 bin TL para cezası uygulanacak.

120 gün boyunca ehliyetlerine el konulacak.

120 gün boyunca araçları trafikten men edilecek.

Yeni yasa tasarısının Meclis’ten geçmesi halinde, asker uğurlama, düğün veya benzeri sebeplerle trafiği engelleyen sürücülere caydırıcı cezalar getirilecek.

“AMBULANSLARA YOL VERMEK BİR MECBURİYETTİR”

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, ambulansların taşıdığı canların önemine vurgu yaparak, “Ambulanslar yalnızca siren sesiyle geçmez, aynı zamanda hayat taşır. Unutulmamalıdır ki, bugün yol vermediğimiz ambulans yarın bizi ya da sevdiklerimizi taşıyor olabilir.” ifadelerini kullandı.