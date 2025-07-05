Ankara- Bingöl seferini yapan yolcu uçağına yıldırım isabet etti

Ankara-Bingöl seferini yapan VF4122 sefer sayılı yolcu uçağı, saat 12.55’te Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalandı. Planlandığı gibi 13.55’te Bingöl Havalimanı’na iniş yapması beklenen uçak, alçalmaya başladığı sırada kuyruk bölümüne yıldırım çarptı.

Kaptan pilot, güvenlik nedeniyle inişi iptal ederek rotayı Elazığ Havalimanı’na çevirdi. Uçak, burada sorunsuz bir şekilde iniş gerçekleştirdi. Yolcular, bir süre Elazığ’da bekletildikten sonra kara yoluyla Bingöl’e ulaştırıldı.