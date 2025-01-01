Ankara Büyükşehir Belediyesinde çift maaş skandalı

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi, çifte maaş skandalıyla çalkalanıyor. 34 bürokratın, birden fazla görev ve yönetim kurulu üyelikleri nedeniyle çift maaş aldığı ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi’nin haberine göre, 34 üst düzey bürokratın 20'sinin daire başkanı olduğu ve ayrıca iki daire başkanı ile dört bürokratın ise ikiden fazla görevi bulunuyor.

Daire başkanlarının aynı zamanda belediyeye bağlı şirketlerde yönetim kurulu üyesi ya da başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Oysa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çift maaş alınmasına tepki gösterdiği biliniyordu. Mansur Yavaş, "Cumhurbaşkanı yardımcısı" olduklarında çift maaş almayacaklarını belirtmiş, "Böyle bir durum söz konusu olmaz." demişti.

Çift maaş aldıkları ortaya çıkan isimlerin listesi de paylaşıldı.