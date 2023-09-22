Ankara'da Dünya Kültürleri Festivali heyecanı! BAE festivalde yapay zeka teknolojisi kullanacak

55 ülkenin katılımıyla Ankara'da düzenlenecek "Dünya Kültürleri Festivali" öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Hareb Al-Dhaheri önemli açıklamalarda bulundu. Büyükelçi, festivalde dünyada ilk olarak yapay zeka teknolojisinin kullanılacağını söyledi.

Ankara'da Dünya Kültürleri Festivali heyecanı! BAE festivalde yapay zeka teknolojisi kullanacak
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Ankara'da Dünya Kültürleri Festivali düzenleniyor. 55 farklı ülkenin büyükelçilikler düzeyinde katılacağı festivalde ülkeler kendi kültürlerini tanıtma fırsatı bulacak.

BAE BÜYÜKELÇİSİ'NDEN AÇIKLAMALAR GELDİ

Festival öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Hareb Al-Dhaheri önemli açıklamalarda bulundu. Kültürel mirası yapay zeka ve teknolojiyle ilk kez birleştireceklerini ifade eden Hareb Al-Dhaheri Birleşik Arap Emirliklerinin teknoloji anlamında geldiği noktayı ortaya koydu.

Büyükelçi, festivalde Birleşik Arap Emirliklerinin kültür ve geleneklerini güzelce yansıtmak istediklerini söyledi.

- Allah'ın izniyle bu yıl BAE Ankara Büyükelçiliği'nin, BAE kültürünü doğru bir şekilde temsil ederek ve diğer ülkelerden katılımcı arkadaşlarımızla bir arada olarak, seçkin bir katılım sağlayacağız.
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