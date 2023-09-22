Ankara'da Dünya Kültürleri Festivali heyecanı! BAE festivalde yapay zeka teknolojisi kullanacak
55 ülkenin katılımıyla Ankara'da düzenlenecek "Dünya Kültürleri Festivali" öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Hareb Al-Dhaheri önemli açıklamalarda bulundu. Büyükelçi, festivalde dünyada ilk olarak yapay zeka teknolojisinin kullanılacağını söyledi.
Ankara'da Dünya Kültürleri Festivali düzenleniyor. 55 farklı ülkenin büyükelçilikler düzeyinde katılacağı festivalde ülkeler kendi kültürlerini tanıtma fırsatı bulacak.
BAE BÜYÜKELÇİSİ'NDEN AÇIKLAMALAR GELDİ
Festival öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçisi Hareb Al-Dhaheri önemli açıklamalarda bulundu. Kültürel mirası yapay zeka ve teknolojiyle ilk kez birleştireceklerini ifade eden Hareb Al-Dhaheri Birleşik Arap Emirliklerinin teknoloji anlamında geldiği noktayı ortaya koydu.
Büyükelçi, festivalde Birleşik Arap Emirliklerinin kültür ve geleneklerini güzelce yansıtmak istediklerini söyledi.
- Allah'ın izniyle bu yıl BAE Ankara Büyükelçiliği'nin, BAE kültürünü doğru bir şekilde temsil ederek ve diğer ülkelerden katılımcı arkadaşlarımızla bir arada olarak, seçkin bir katılım sağlayacağız.