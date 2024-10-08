Ankara'da FETÖ soruşturması! 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara'da FETÖ'nün Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma düzenlendi. Soruşturma kapsamında 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Ankara'da FETÖ soruşturması! 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
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Yurt genelinde FETÖ'nün faaliyetlerinin önlenmesi kapsamında çalışmalar sürüyor. Son olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma düzenlendi.

Soruşturmaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Buna göre, soruşturma kapsamında FETÖ'nün Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 8'i "mahrem imam", 2'si görevde 2'si ihraç 4 subay, 7'si görevde 7'si ihraç 14 astsubay, 2'si görevde uzman çavuş ve 11'i eski askeri öğrenci olmak üzere 39 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Şüphelilerin, örgütün haberleşme yöntemlerinden olan "kontörlü sabit hatlar" üzerinden iletişim kurdukları belirlendi.

Zanlıların yakalanmasına yönelik işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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