Ankara’da köpek katliamı davası: Sanık cezaevinde kalacak

Ankara Batı Adliyesi 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya taraf avukatları ve tutuklu sanık Muhammet Mustafa D. katıldı. Sanık hakkında “müstehcenlik” ve “evcil hayvanı kasten öldürme” suçlamaları bulunuyor.

Mahkemede tanık olarak dinlenen Ö.K., 5 yavru köpeği bakamayacağı için sahiplendirmek istediğini, sanığın köpekleri hızlıca alıp gittiğini, daha sonra kendisine ulaşamadığını söyledi. Köpeklerin 4 günlük olduğunu ve yürüyemediklerini belirten tanık, hayvanların kaçmasının mümkün olmadığını vurguladı.

Bir diğer tanık S.K. ise mezarlıkta bulduğu 3 yavru köpeği sahiplendirmek için ilan açtığını, sanığın kendisine ulaştığını, köpeklerin teslim edilmesinden sonra sanığa ulaşmaya çalıştıklarında engellendiklerini ifade etti.

SANIK: “KÖPEKLERİ ÖLDÜRMEDİM”

Savunmasını yapan sanık Muhammet Mustafa D., suçlamaları reddetti. Dava sürecinin usulsüz yürütüldüğünü iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

“Ben yokken evime girildi. Ev arandığında hiçbir suç unsuru bulunmadı. 6 aydır cezaevindeyim, suçum olmadığı halde. Sosyal medyada bana tonla hakaret edildi. Ben suçsuzum. Köpek öldürme şüphesiyle usulsüzce buradayım. Ben 28 yaşında bir Türk hekimiyim, devletime ve hastalarıma hizmet edeceğim yerde cezaevindeyim. Üzerime atılan iftirayı nasıl temizleyeceğim? Ben köpekleri öldürmedim, beraatimi istiyorum.”

Sanık avukatları, aleyhe beyanların gerçeği yansıtmadığını savundu. Dosyada algı oluşturulmaya çalışıldığını öne süren avukatlar, ev aramalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını belirterek sanığın tahliyesini talep etti.

Duruşmaya katılan Ankara 1 ve 2 Nolu Baro ile çeşitli hayvansever derneklerinin avukatları ise davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, bu talebi reddetti.

Sanığın kardeşi B.D. ise ifadesinde ağabeyiyle yaptıkları konuşmaları hatırlamadığını, abisinin ticaret nedeniyle borçlandığını, evine haciz geldiğini öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesi gerektiğini belirterek sanığın tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti de talebi kabul ederek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti ve duruşmayı 23 Eylül’e erteledi.