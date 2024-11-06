Ankaralı Turgut’un ölüm haberi yalanlandı: Kızı "hayatta!" dedi

Geçtiğimiz ağustos ayında mide ağrısıyla gittiği hastanede yapılan tetkiklerde akciğer kanseri teşhisi konulan Ankaralı Turgut, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu ve dün entübe edildi. Gerçek adı Turgut Karataş olan sanatçının ölüm haberi yayılırken, kızı Eylem Boran, Beyaz TV’de yayımlanan 'Söylemezsem Olmaz' programına bağlanarak babasının hayatta olduğunu ve ölüm iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ANKARALI TURGUT KİMDİR?

Asıl adı Turgut Karataş olan Ankaralı Turgut, 1963 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Roman kökenli olduğu belirtilen Ankaralı Turgut'un Yöresel Halk Müziği ve Arabesk tarzında söylediği şarkılarla tanındı. Müzisyenliğinin yanında söz yazarlığı da yapan Ankaralı Turgut aynı zamanda oyunculuk da yaptı.

Omuz Omuza, Dumanlı Yol, Reyting Hamdi ve unutulmaz dizi Olacak O Kadar'da roller alarak oyunculuğunu gözler önüne serdi.

ALBÜMLERİ

Benim Adım Ankaralı Turgut

Yakalarsam Tık Tık (1998)

Ver Deyom Vermeyon

Var Yemez Amca

Sıra Sende

Pop Muzik Moda Turgutça

Para

Oturak Alemi

İsyanım Var

Hüp Düt & Dabi Dabi (2002)

Hop Dedik

Dazır Duzur & Yapmazdın & Kaynana

Dah Diri Dom

Best Of

Bak Hele

Arabası Var

Sen Gittikten Sonra

Yalaka Para

Bay Bay Sakir Sakir

Beni Görmek için Gelme (2008)

Kaymak Lazım (2010)

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