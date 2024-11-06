Osmaniye'de zincirleme kaza: 3 kişi hayatını kaybetti

Osmaniye'de iki otomobil ve bir traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. İşte ayrıntılar...

Mert Sagit Mert Sagit
Osmaniye'de zincirleme kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Osmaniye-Kadirli kara yolu Cevdetiye beldesi civarında, sürücüleri henüz belirlenemeyen 80 EK 033 ve 80 ACJ 095 plakalı otomobiller ile 80 DK 377 plakalı traktör çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde 3 kişinin öldüğünü tespit etti.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

ABD seçim sonuçlarını ne zaman belli olacak? Saatler kaldıABD seçim sonuçlarını ne zaman belli olacak? Saatler kaldıDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

osmaniye zincirleme kaza
Günün Manşetleri
"Meclis'te, belediyede PKK'ya yer yok"
İmamoğlu'ndan kayyum seferberliği
Gazze’de can kaybı 43 bin 391’e yükseldi
"Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, bize göre tek seçenektir"
İtirafçı, Ahmet Özer’in PKK ile bağlantısını anlattı
"Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım"
İmamoğlu'ndan, Bahçeli'den randevu talebiyle ilgili açıklama
PKK'ya ait silah ve mühimmat imha edildi!
İzmit'te TÜPRAŞ rafinerisinde patlama!
37 belde yerle bir edildi, 40 bininden fazla konut yıkıldı
Çok Okunanlar
Asgari ücret zammında son viraja yaklaşılıyor: İşte olası rakamlar Asgari ücret zammında son viraja yaklaşılıyor: İşte olası rakamlar
ABD seçim sonuçlarını ne zaman belli olacak? Saatler kaldı ABD seçim sonuçlarını ne zaman belli olacak? Saatler kaldı
800 bin TL altında otomobil hayal oluyor! İşte uygun fiyatlı araçlar 800 bin TL altında otomobil hayal oluyor! İşte uygun fiyatlı araçlar
Osmaniye'de zincirleme kaza: 3 kişi hayatını kaybetti Osmaniye'de zincirleme kaza: 3 kişi hayatını kaybetti
Hakan Fidan'ın önkoşuluna Suriye'den yanıt Hakan Fidan'ın önkoşuluna Suriye'den yanıt