ABD seçim sonuçlarını ne zaman belli olacak? Saatler kaldı

Uzun süredir gündemi meşgul eden ABD Başkanlık Seçimleri bugün tamamlanıyor.

Cumhuriyetçiler adına eski başkan Donald Trump, Demokratlar adına ise mevcut başkan yardımcısı Kamala Harris yarışıyor.

SALINCAK EYALETLER BAŞKANI BELİRLEYECEK

ABD'nin seçim sisteminde 538 delege bulunurken, başkanlık yarışını kazanmak için adayların en az 270 delegeye ulaşması gerekiyor.

Seçimde Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Kuzey Carolina, Michigan ve Wisconsin'den oluşan "salıncak eyaletler" belirleyici olacak.

Trump ve Harris'in kampanyalarına özel olarak yoğunlaştığı ve 7 salıncak eyalet arasında nüfusu en kalabalık olan Pensilvanya, yeni başkanı belirleme ihtimali en yüksek eyalet olarak öne çıkıyor.



ERKEN OY SAYISINDA REKOR

Seçim öncesi yapılan erken oy kullanma oranı, ABD tarihinde rekor seviyelere ulaştı.

Yaklaşık 240 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ABD'de Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'nın yayınladığı son verilere göre 82 milyon 713 bin 594 seçmen erken oy kullandı.

Seçmenlerin yaklaşık 45 milyonu sandık başında, yaklaşık 38 milyonu ise posta yoluyla oy verdi.

Erken oy kullanma verilerinde kadın seçmenlerin ağırlıkta olduğu belirtilirken, Harris kampanya ekibi bu verilerden yola çıkarak seçimi kazanma konusunda umutlu olduklarını belirtti.



TRUMP NEREDE OLACAK?

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olan Trump, seçim gecesini Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde geçirecek.

Donald Trump'ın West Palm Beach Kongre Merkezi'nde seçim sonrası basın toplantısı düzenleyerek sonuçları değerlendirmesi bekleniyor.



HARRIS NEREDE OLACAK?

Kamala Harris ise Washington DC'deki Howard Üniversitesi'nde destekçileriyle birlikte seçim sonuçlarını takip edecek.

Harris'in seçim gecesinin sonunda üniversitede basına seçim sonuçlarını değerlendirmesi bekleniyor.,



SANDIKLAR EN GEÇ 21.00'DE KAPANACAK

Connecticut, New Jersey, New York, New Hampshire ve Virginia eyaletlerinde halk yerel saatle 06.00'da oylarını kullanmaya başladı. Indiana ve Kentucky eyaletlerinin birçok bölgesinde oy verme işlemi 06.00'da başlarken, orta kesimdeki bazı bölgelerde oy kullanma merkezleri 07.00'de açıldı.

Maine eyaletinin büyük bir bölümünde de 06.00'da başlayan seçim süreci, 500'den az kişinin yaşadığı belediyelerde ise en geç 10.00'da başlayacak.

Yerel saatle 06.30 itibarıyla Vermont, Kuzey Carolina, Batı Virginia eyaletinde halk sandık başına gitmeye başlarken, başkent Washington DC'de, Georgia, Florida, Pensilvanya gibi eyaletlerde 07.00'de başladı.

Diğer eyaletlerde oy kullanma işlemleri 08.00'de başlayacak ve ülkede sandıklar en geç yerel saatle 21.00'de kapanacak.