Kar yağışı yolda: O iller dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun bazı bölgelerinde yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında olması öngörülüyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kar yağışı yolda: O iller dikkat!
Yayınlanma:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun bazı bölgelerinde yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin altında olması öngörülüyor.

 Bölgedeki kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu'da yağmur ve sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Artvin'in iç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışları yaşanıyor. Diğer bileşenler ise hava az bulutlu ve açık olacak. Ayrıca kuzey ve iç kesimlerde yer pus ve sis üretilmesi bekleniyor.

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu'nun yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 7°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 10°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

Osmaniye'de zincirleme kaza: 3 kişi hayatını kaybettiOsmaniye'de zincirleme kaza: 3 kişi hayatını kaybettiYurt
Hava durumu kar yağışı
Günün Manşetleri
ABD'de seçim sonuçları belli oluyor
İstanbul'da FETÖ operasyonu
Silah ticareti ve dolandırıcılığa yönelik operasyon
"Meclis'te, belediyede PKK'ya yer yok"
İmamoğlu'ndan kayyum seferberliği
Gazze’de can kaybı 43 bin 391’e yükseldi
"Recep Tayyip Erdoğan güvencedir, bize göre tek seçenektir"
İtirafçı, Ahmet Özer’in PKK ile bağlantısını anlattı
"Sözümün arkasındayım ve teklifimde ısrarlıyım"
İmamoğlu'ndan, Bahçeli'den randevu talebiyle ilgili açıklama
Çok Okunanlar
Asgari ücret zammında son viraja yaklaşılıyor: İşte olası rakamlar Asgari ücret zammında son viraja yaklaşılıyor: İşte olası rakamlar
Kar yağışı yolda: O iller dikkat! Kar yağışı yolda: O iller dikkat!
Ünlü türkücü Ankaralı Turgut hayatını kaybetti! Ünlü türkücü Ankaralı Turgut hayatını kaybetti!
ABD seçim sonuçlarını ne zaman belli olacak? Saatler kaldı ABD seçim sonuçlarını ne zaman belli olacak? Saatler kaldı
İstanbul'da FETÖ operasyonu İstanbul'da FETÖ operasyonu