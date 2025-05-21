Anne olmak için gün sayıyordu... Ege Kökenli’den kötü haber geldi

2022 yılında Lior Ahituv ile evlenen Kökenli, kısa süre önce ilk bebeğini beklediğini açıklamıştı. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla hamilelik sürecini sevenleriyle paylaşan oyuncu, yaşadığı beklenmedik bir komplikasyon nedeniyle bebeğini kaybettiğini duyurdu.

Ege Kökenli, yaşadığı acıyı şu ifadelerle dile getirdi:

“Hayat bazen bizi en savunmasız yerimizden sınar... Büyük bir heyecan ve sevgiyle beklediğimiz bebeğimizi, gebeliğimin 22. haftasında her şeyin yolunda göründüğü bir dönemde yaşanan ani ve çok nadir bir komplikasyon sonucu kaybettik.”

Ünlü oyuncu, paylaşımının devamında yas sürecine saygı duyulmasını isteyerek şunları söyledi:

“Yaşadığımız bu derin kaybın ardından, bir süre sessiz kalmayı, yasımıza ve iyileşme sürecimize alan tanımayı tercih ediyoruz.”

📌 Ege Kökenli kimdir?

Ege Kökenli, televizyon kariyerinde “Yahşi Cazibe”, “Çalıkuşu”, “Güneşin Kızları”, “Asla Vazgeçmem” ve “Kefaret” gibi sevilen yapımlarda rol aldı. Oyunculuğuyla geniş bir hayran kitlesi edinen Kökenli, özel hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu.