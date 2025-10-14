Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde yolsuzluk dalgası büyüyor: 6 kişi daha gözaltına alındı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “rüşvet” ve “yolsuzluk” soruşturması kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, E.B, M.A.C.D, E.T.Ç, S.Ç, M.K. ve Ö.Y. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, zanlıların ev ve iş yerlerinde arama yaparak dijital materyallere el koydu.

Bu son operasyonla birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamındaki gözaltı sayısı 50’yi aştı.

MUHİTTİN BÖCEK TUTUKLANMIŞ, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın ilk ayağında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K., 5 Temmuz’da gözaltına alınmıştı.

Yapılan sorgulamanın ardından Böcek tutuklanırken, Z.K. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmıştı. Bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı, Muhittin Böcek’i görevinden uzaklaştırma kararı almıştı.

RÜŞVET VE MAL VARLIĞI AKLAMA SUÇLAMASI

Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, Büyükşehir Belediyesi’nden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y. isimli müteahhitlerin, hak ediş ödemelerini alabilmek için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek’e toplamda 195 milyon lira rüşvet verdiği öne sürülüyor.

Rüşvet paralarının döviz bürosu üzerinden hesaplara aktarıldığı, ardından bu paraların altına çevrilerek iki ayrı kuyumcu işletmesinde değerlendirildiği tespit edilmişti.

Bu işletmelere kayyum atanmış, paraların izini sürmek için mali suçlar ekipleri geniş çaplı inceleme başlatmıştı.

OPERASYONLAR ZİNCİR HALİNDE DEVAM ETTİ

Soruşturma kapsamında 12 Ağustos’ta düzenlenen ilk geniş operasyonla 17 kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan 2’si serbest bırakılırken, 15 şüpheli adliyeye sevk edilmiş, 8’i tutuklanmış, 5’i adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

19 Ağustos’ta ise Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, Viyana’dan Antalya’ya dönüşünde havalimanında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Devam eden süreçte, Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden uzaklaştırılan eski müdür İlker Arslan ve iş insanı F.A., 7 Eylül’de tutuklandı.

10 Eylül’de gerçekleştirilen başka bir operasyonda da 21 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında iş insanı M.E.H, Kanal V televizyonu sahibi M.O.K, eski belediye genel sekreter yardımcısı T.S., belediye iştiraki ANT Tepe A.Ş. Müdürü İ.E. ve satış elemanı L.Ş. de bulunuyordu.

Bu isimlerden 5’i tutuklanırken, Böcek’in eski gelini Z.K. ve 2 kişi adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.E.H, T.S. ve İ.E. ise 27 Eylül’de tahliye edilmişti.