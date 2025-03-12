Araç alacaklara önemli uyarı! Taşıt kredilerinde vade ve oranlar değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt kredilerine yönelik vade ve kredi kullanım oranlarında değişikliğe gitti. Yeni düzenleme özellikle Türkiye'de üretilen elektrikli motorlu taşıtların finansman koşullarını kapsıyor.

Karara göre:

🔹 Nihai fatura değeri 2,5 milyon TL ve altındaki araçlar için kredi vade süresi 48 ay olacak.

🔹 Kredi tutarının taşıt değerine oranı, 2,5 milyon TL ve altındaki araçlar için %70'i geçemeyecek.

🔹 2 milyon – 5 milyon TL arasındaki taşıt kredilerinde vade 36 ay olarak belirlendi.

🔹 5 milyon – 6,5 milyon TL arasındaki kredilerde ise 24 ay vade uygulanacak.

Ayrıca, bu kapsamda kullanılan kredilerin yeniden yapılandırılması durumunda, kredinin çekildiği tarihte geçerli olan vade sınırları aynen korunacak.