Araç satışında yeni dönem: 15 günlük sigorta süresi kalktı

Araç alacak ve satacaklar dikkat. Anayasa mahkemesi araç satışından sonra sigorta yaptırmak için tanınan "15 günlük süre hakkını" iptal etti.

Ulusal Kanal’a konuşan risk uzmanı Ahmet Göktaş, “Artık yeni araç alacak kişiler veya kurumlar, 5 Aralık’tan itibaren zorunlu trafik sigortasını araçlarını aldıkları gün yapması gerekecek” dedi. Göktaş, vatandaşların sigortasız araç kullanması sonucunda hangi risklerle karşı karşıya olduğunu da anlattı:

"Trafik sigortası zorunlu bir poliçe. Yasal açıdan bunun cezaları var. Bir defa trafik polisi çevirdiği zaman araçları bağlama hakkına sahip. Yani araçlarımızı bağlar yediemine çeker. Bunun maliyetleri çok daha fazla olacaktır. Bir de kazaya filan karıştığımız zaman asıl problem çıkar.

Çünkü ciddi maddi hasarlı ve bazen de yaralanma ve can kayıplı kazalar olabiliyor. Sigorta burada büyük bir güvence."

Göktaş, araç alışverişi yapacak kişilerin mağdur olmaması için neler yapması gerektiğini açıkladı.

"Mesela günün son saatine araç satış işlemlerini bırakmasınlar. Sabah 9-10'da işlemlerini yaparlarsa gün içerisinde uygun fiyatta sigorta bulabilirler. Ya da notere gitmeden önce bir hazırlık yaparlar sigortacılarıyla. Fiyatı konuşurlar ve ona göre hareket eder. Ancak bu şekilde aracın sigortasız kalma riskini ortadan kaldırmış olabilir."