Arpa rekora doymuyor! Rekoltede büyük artış

Mart ayı ve devamındaki düzenli yağışlar hububatta rekolte artışına neden oldu. Türkiye'nin buğday üretimi 21,5 milyon tona ulaştı. Bu rakam uzun yıllar ortalamasının üzerinde olarak kaydedildi.

HUBUBAT KONUSUNDA ÇİFTÇİ UMUTLU

Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar rekolte artışını bu sözlerle özetledi. Türkiye'nin buğday üretimi 21,5 milyon tona ulaştı.



Mart ayı ve devamındaki düzenli yağışlar üretime olumlu yansıdı. Rekolte artışını Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Özkan Taşpınar rakamlarla açıkladı.





ARPADAKİ REKOLTE ARTIŞI REKOR KIRDI

8-9 milyon ton buğday da ithal edildi. Üreticinin talebi ise "bizi destekleyin daha çok üretelim" yönünde.



20 milyon ton iç tüketimde kullanılıyor. Geriye kalanı un, bisküvi, makarna, bulgur, helva veya irmik olarak işlenip ihraç ediliyor.



