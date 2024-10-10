As Plastik işçilerine Vatan Partisi'nden destek: "Yeni bir Türkiye’yi birlikte kuracağız"

As Plastik fabrikasında örgütlü olan Petrol-İş sendikasına bağlı işçiler toplu sözleşme için 22 gündür grevdeler. Fabrika önünde açıklama yapan işçiler, işverene bir kez daha sendikal haklara saygı duyması için çağrıda bulundu.

Barış Dikmen Barış Dikmen
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İstanbul Hadımköy’de kurulu ve Petrol-iş sendikasının örgütlü olduğu As Plastik fabrikasında başlayan grevde 22 gün geride kaldı. İşçiler taleplerini tekrar hatırlattı.

İşten atılan üyelerimiz işlerine geri dönecek.Toplu pazarlık masası yeniden kurulacak.Haklarımız verilecek ve fabrika yeniden çalışmaya başlayacak.

 Petrol-İş Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Erkan Zorlu, As Plastik emekçilerinin 2022 yılından bu yana iş yerlerinde sendikalı olarak toplu iş sözleşmesi ile çalışmak için mücadele ettiğini belirtti.

"Ancak işveren As Plastik’i bugünlere getirmiş, yıllarını bu iş yerine vermiş çalışanını yok sayarak toplu pazarlık masasından kalktı, grevimizi kırmak için sayısız girişimde bulundu, bulunmaya devam ediyor. Ama hepsini biliyoruz, gerekli yasal takibi yapıyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz."

VATAN PARTİSİ'NDEN DESTEK

İşçilerin mücadelesine destek veren Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, “Bu çürümüş düzeni yıkacağız. Bundan başka çaremiz yok.” Dedi:

"Ancak yıktığımız sistemin yerine yenisini kuracağız. Bu da üreticilerin, emekçilerin, işçilerin yöneteceği yepyeni tertemiz bir Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Önümüz açıktır. Aydınlık, tam bağımsız, başı dik Türkiye’yi ancak hep beraber kurabiliriz."

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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