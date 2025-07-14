Asgari ücrete yılda iki zam mı geliyor?

AK Parti’nin dün tamamlanan Kızılcahamam kampında ekonomi gündemi öne çıktı. Asgari ücret ile memur maaşı arasındaki farkın giderek açıldığına dikkat çeken milletvekilleri, ücretli çalışanların alım gücünü artırmak için asgari ücrete 6 ayda bir zam yapılması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre; yüksek kiralar, enflasyon ve fahiş fiyatlar da milletvekilleri tarafından en çok dile getirilen şikâyet başlıkları arasında yer aldı.

HOBİ BAHÇESİ KARARI AK PARTİ İÇİNDE TARTIŞMA YARATTI

Kampın dikkat çeken bir diğer başlığı ise valiliklerin yıkım kararı verdiği kaçak hobi bahçeleri oldu. Milletvekilleri, artan kira ve konut fiyatları nedeniyle vatandaşların alternatif olarak bu bahçelere yöneldiğini belirtirken, tarım arazisi olduğu gerekçesiyle yapılan yıkımların siyaseten partiye zarar verdiğini savundu.

Toplantıda, bu tür uygulamalara göz yumulduğunda yasa dışılığa kapı aralandığı, ancak yıkımların da ayrı bir toplumsal kırgınlık oluşturduğu ifade edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hangi alanların tarım arazisi olarak kalacağına ve hangilerine statü kazandırılacağına ilişkin bir çalışma başlattığı öğrenildi. Hobi bahçelerine yasal statü kazandırılması yönündeki düzenlemenin önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi bekleniyor.