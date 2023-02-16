"Asrın felaketi"nde 258. saat: Enkazdan biri daha kurtarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazı altında kalan kadın, depremin 258. saatinde yaralı çıkarıldı.

"Asrın felaketi"nde 258. saat: Enkazdan biri daha kurtarıldı
AA
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde Kahramanmaraş'ta bir binanın enkazı altında kalan kadın, depremin 258. saatinde yaralı çıkarıldı. Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti. Yoğun bir çalışmanın ardından ekipler 42 yaşındaki Neslihan Kılıç'ı kurtardı. Depremin 258. saatinde enkazdan çıkarılan Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# deprem
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