"Asrın felaketi"nin merkez üssü Kahramanmaraş'ta inşaat işçileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyor!

Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta inşaat işçileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde depremzedeleri sıcak yuvaya kavuşturmak çalışmaya devam etti.

"Asrın felaketi"nin merkez üssü Kahramanmaraş'ta inşaat işçileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyor!
Editör: Metehan Gül
Son Güncelleme:

Azerbaycan ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) projesi kapsamında Hayrullah Mahallesi'nde yapımı süren 3 bin 500 konut ile iş yerleri yükselmeye devam ediyor.

"Asrın felaketi"nin merkez üssü Kahramanmaraş'ta inşaat işçileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyor! - Resim : 1

Depremde, evleri yıkılan veya ağır hasar gören afetzedeler için yapılan projede görev alan işçiler, kentin konut ihtiyacını karşılamak ve bölgenin gelişimine katkı sağlamak için 1 Mayıs'ta da mesailerini ara vermeden sürdürdü.

"Asrın felaketi"nin merkez üssü Kahramanmaraş'ta inşaat işçileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyor! - Resim : 2

Ahşap kalıp işçilerinden Erdoğan Gençer, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde çalışarak, depremzedeleri yeni evlerine kavuşturmak için yoğun mesai harcadıklarını aktardı.

Erdoğan Gençer, Samsun'dan, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a çalışmak için geldiğini ifade etti. Erdoğan Gençer, "Burada tüm arkadaşlarımız mesai mefhumu gözetmeden çalışıyor. Depremzedelerimizin yeni evlerine yerleşmesi, onların sıcak yuvaya kavuşması için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." dedi.

Tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan demir işçisi Uğur Akkurt da kendisinin de depremzede olduğunu belirtti.

"Asrın felaketi"nin merkez üssü Kahramanmaraş'ta inşaat işçileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyor! - Resim : 3

Gece gündüz demeden çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Akkurt, "Deprem bölgesindeyiz, asrın felaketini yaşamış Kahramanmaraş'ta bizler de depremi burada yaşadık. Deprem konutlarının yetiştirmek için mesaimize devam ediyoruz." diye konuştu.

Kalıp betonarme işçisi Süleyman Taşçı ise şehri ayağa kaldırmak için ara vermeden çalıştıklarını ifade etti.

"Asrın felaketi"nin merkez üssü Kahramanmaraş'ta inşaat işçileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyor! - Resim : 4

Kırşehir'de 1 Mayıs kutlamalarında pankartlardaki sopalar söküldü!Kırşehir'de 1 Mayıs kutlamalarında pankartlardaki sopalar söküldü!Gündem
İngiltere'nin Ruanda planı devreye sokulduİngiltere'nin Ruanda planı devreye sokulduDünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kahramanmaraş # asrın felaketi # toki
Çok Okunanlar
Başkent'te yağmur sonrası elektrik kesintisi
Başkent'te yağmur sonrası elektrik kesintisi
İzmir'de kritik operasyon!
İzmir'de kritik operasyon!
Saraçhane'de kışkırtma! Polislere taş ve sopalarla saldırdılar
Saraçhane'de kışkırtma! Polislere taş ve sopalarla saldırdılar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Hamas'a terörist ifadesi kullanmak yanlış olur"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Hamas'a terörist ifadesi kullanmak yanlış olur"
Ergün Atalay: "Vatan varsa sendika var, emek var"
Ergün Atalay: "Vatan varsa sendika var, emek var"
Öne Çıkanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Taksim açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik Taksim açıklaması! Ünlü sanatçı hayatını kaybetti! Ünlü sanatçı hayatını kaybetti!