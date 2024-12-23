Asteğmen Kubilay şehit edilişinin 94. yılında Menemen'de anıldı

Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki’nin şehadetlerinin 94. yılı dolayısıyla İzmir’in Menemen ilçesinde anma töreni düzenlendi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Asteğmen Kubilay şehit edilişinin 94. yılında Menemen'de anıldı
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Yıldıztepe’deki Kubilay Şehitliği’nde gerçekleştirilen törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Kubilay ailesi, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Tören, anıta çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve tören mangası tarafından saygı atışı gerçekleştirildi.

Törende konuşan Topçu Üsteğmen Emre Çelik, Asteğmen Kubilay ve bekçiler Hasan ile Şevki’nin Cumhuriyet’i ve devrimleri korumak uğruna canlarını feda ettiklerini vurguladı. Çelik, “Cumhuriyet ve onun kazanımları, genç nesillerin azmi ve kararlılığı sayesinde ilelebet yaşayacaktır” dedi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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