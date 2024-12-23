Yine Bakırköy yine üst geçit faciası

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kamyon sürücüsüne yasaklı saatte alt geçitten geçmeye çalıştığı için 690 TL idari para cezası kesti. Kamyon, çekici yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar araç geçişine açıldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonda maddi hasar meydana geldi.