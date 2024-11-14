Atatürk görseline saldıran yabancı uyruklu zanlı tutuklandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir iş yerinde Atatürk görselinin bulunduğu etiketi yere atarak üzerine basan yabancı uyruklu A.A., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak tutuklandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Atatürk görseline saldıran yabancı uyruklu zanlı tutuklandı
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 Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamada, 13 Kasım'da basın yayın organlarında yer alan "Antalya'da Atatürk görseline çirkin saldırı" haberi üzerine emniyet birimlerinin harekete geçtiği belirtildi.

Saldırının, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde 12 Kasım'da gerçekleştiği belirlendi. Şüpheli A.A., aynı gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edilerek "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar" kapsamında 5816 sayılı kanuna muhalefet suçundan tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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