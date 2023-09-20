O şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Kuveytli sözde yazar sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaret etmişti. Kamuoyunda büyük tepki toplayan açıklama sonrası, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

- Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, İstihbarat Başkanlığımızın desteğiyle; Kuveytli sözde yazarın, Abdulaziz Ramih adıyla, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan çok sayıda paylaşım yaptığı belirlenmiştir.

- Şahsın, Atatürk’e hakarette bulunmak suçundan gözaltına alınan A.E.S'ye sosyal medya hesabından destek veren paylaşımları da tespit edilmiştir.

- Şahsın kimliği tespit edilmiş gerçek adının A.E.A. olduğu ve Kuveyt'te yaşadığı belirlenmiştir. Bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu hassasiyetle takip edilmektedir.