O şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Kuveytli sözde yazar Atatürk'e sosyal medya üzerinden hakaret etmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakaret eden şahsın kimliğinin tespit edildiğini duyurdu. Gerekli işlemlerin başlatıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Konu hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.

O şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Kuveytli sözde yazar sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaret etmişti. Kamuoyunda büyük tepki toplayan açıklama sonrası, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.  İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

- Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, İstihbarat Başkanlığımızın desteğiyle; Kuveytli sözde yazarın, Abdulaziz Ramih adıyla, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan çok sayıda paylaşım yaptığı belirlenmiştir.
- Şahsın, Atatürk’e hakarette bulunmak suçundan gözaltına alınan A.E.S'ye sosyal medya hesabından destek veren paylaşımları da tespit edilmiştir.
- Şahsın kimliği tespit edilmiş gerçek adının A.E.A. olduğu ve Kuveyt'te yaşadığı belirlenmiştir. Bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu hassasiyetle takip edilmektedir.
Alkol yasağının kapsamı genişletildi!Alkol yasağının kapsamı genişletildi!Gündem

Kaynak: TRT Haber

# Ali Yerlikaya # içişleri bakanlığı # Kuveyt # atatürk
Çok Okunanlar
İstanbul'da 4 ilçede sular kesilecek! İSKİ açıkladı: Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'da 4 ilçede sular kesilecek! İSKİ açıkladı: Sular ne zaman gelecek?
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
20 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
20 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
10 İlçede bugün elektrik olmayacak! BEDAŞ duyurdu: Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
10 İlçede bugün elektrik olmayacak! BEDAŞ duyurdu: Elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?
Sonbahar sıcak geçiyor! 20 Eylül 2023 günü hava nasıl olacak?
Sonbahar sıcak geçiyor! 20 Eylül 2023 günü hava nasıl olacak?
Öne Çıkanlar Amerika'nın Orta Asya Oyunu ve G20'nin Gerçek Niyeti! | Ali Fuat Gökçe Amerika'nın Orta Asya Oyunu ve G20'nin Gerçek Niyeti! | Ali Fuat Gökçe 19 Eylül Salı reyting sonuçları belli oldu mu? 19 Eylül Salı reyting sonuçları belli oldu mu?