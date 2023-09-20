O şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu
Kuveytli sözde yazar Atatürk'e sosyal medya üzerinden hakaret etmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakaret eden şahsın kimliğinin tespit edildiğini duyurdu. Gerekli işlemlerin başlatıldığını belirten Bakan Yerlikaya, "Konu hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerini kullandı.
Kuveytli sözde yazar sosyal medya hesabından Atatürk'e hakaret etmişti. Kamuoyunda büyük tepki toplayan açıklama sonrası, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
- Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, İstihbarat Başkanlığımızın desteğiyle; Kuveytli sözde yazarın, Abdulaziz Ramih adıyla, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette bulunan çok sayıda paylaşım yaptığı belirlenmiştir.
- Şahsın, Atatürk’e hakarette bulunmak suçundan gözaltına alınan A.E.S'ye sosyal medya hesabından destek veren paylaşımları da tespit edilmiştir.
- Şahsın kimliği tespit edilmiş gerçek adının A.E.A. olduğu ve Kuveyt'te yaşadığı belirlenmiştir. Bu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu hassasiyetle takip edilmektedir.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın koordinesinde, İstihbarat Başkanlığımızın desteğiyle;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 20, 2023
Kuveytli sözde yazarın, Abdulaziz Ramih adıyla, Türkiye Cumhuriyeti pasaportuna ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e alenen hakarette…
Kaynak: TRT Haber
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