ATM'den para çekenler dikkat: Israr edenin kartı bloke edilecek

BDDK, kredi ve banka kartı dolandırıcılıklarını önlemek amacıyla ATM şifrelerinde yeni bir düzenleme yaptı. Artık, futbol takımlarının kuruluş tarihleri şifre olarak kullanılamayacak. Güvenlik zafiyetine yol açan doğum tarihleri, belirli önemli tarihler (1453, 1881 gibi) ve plaka tekrarları gibi tahmin edilebilir şifrelerin yasak kapsamı genişletildi.

Şifre kullanımında yeni kurallar:

Tarih bazlı şifreler yasak: Futbol takımlarının kuruluş yılları ve kişinin doğum tarihi gibi tahmin edilebilir tarihler artık kullanılmayacak.

Plaka numaraları gibi tekrar eden kombinasyonlar engellendi: Örneğin, 34 34 gibi şifrelerin kullanımı güvenlik açığı oluşturduğu için yasaklandı.

Bloke sistemi: Bir kullanıcı ısrarla bu tür tahmin edilebilir şifreleri kullanmaya çalışırsa, kartı bloke edilecek.