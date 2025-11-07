AVM, stadyum ve millet bahçelerine sığınak zorunluluğu geldi! Yeni yönetmelik resmen yürürlükte

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sığınak Yönetmeliği’nde kapsamlı bir değişikliğe giderek bazı yapı ve alanlara sığınak zorunluluğu getirdi. Nüfus artışı, şehirleşme ve günümüz güvenlik ihtiyaçları dikkate alınarak güncellenen Türkiye’nin sığınak yönetmeliği, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlık Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve altı ay süren güncelleme çalışmalarına 44 farklı kurum ve kuruluş katılım sağladı.

Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkemizin sığınak yönetmeliğini günümüz ihtiyaç ve koşullarına uygun hale getirdik. Mevcut sığınaklara denetim şartı ve yeni standartlar getirdik. Millet bahçeleri, metro tünelleri gibi alanları sığınak hizmeti verecek şekilde düzenleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

KONUT, YURT VE SANAYİ TESİSLERİNE YENİ ŞARTLAR

Yönetmelikle birlikte, toplam bağımsız bölümü 10’dan fazla olan konut yapılarında sığınak zorunluluğu getirildi. Ayrıca, yatak kapasitesi 50’yi aşan yurt, koğuş ve otellerde, 25 yatak üzeri kapasiteye sahip bakımevlerinde ve 2000 metrekareden büyük sanayi tesislerinde de sığınak yapılması mecburi hale geldi. 1000 metrekare üzerindeki resmi yapılara da sığınak inşası şartı koşuldu.

Yeni düzenlemeyle birlikte, seyirci kapasitesi 5 bin kişi ve üzeri olan stadyum ve spor tesislerinde sığınak yapılması zorunlu tutuldu. Bu sığınakların, toplam seyirci kapasitesinin en az yüzde 3’üne denk gelen bir alanda inşa edilmesi gerekecek. Eğitim yapılarında da sığınak tavan ve duvar kalınlıklarına yönelik teknik şartlar güçlendirildi.

Yeni yapılacak olan metro tünelleri, alışveriş merkezleri (AVM) ve büyük otoparkların, sığınak vasfına uygun şekilde planlanması kararlaştırıldı. Halihazırda mevcut olan bu yapıların ise 31 Aralık 2028’e kadar sığınak kullanımına uygun hale getirilmesi zorunlu olacak.

MİLLET BAHÇELERİ GENEL SIĞINAK OLARAK DÜZENLENECEK

Yönetmelikte millet bahçeleri de unutulmadı. Yüzölçümü 15 bin metrekareyi aşan millet bahçelerinde, alanın en az yüzde 3’ü oranında, girişleri kamufle edilmiş yeraltı sığınakları yapılacak. Kültür merkezleri, sinema veya konferans salonları gibi alanların da acil durumlarda sığınak olarak kullanılabileceği belirtildi.

Resmi kurum, sağlık ve eğitim binalarındaki sığınaklarda kritik donanımlar zorunlu hale getirildi. Bu sığınaklarda 24 saat kesintiz enerji sağlayacak jeneratör, uydu telefonu veya acil durum Wi-Fi noktası, yangın söndürme ekipmanı ve ilkyardım dolabı bulundurulması gerekecek. Ayrıca, 100 metrekareyi aşan sığınaklarda lavabo ve pişirme alanı içeren bir mutfak nişi yapılması da şart koşuldu.

Tüm sığınaklarda, yaşlı, engelli ve hamile bireylerin kullanımına uygun erişim standartlarına uyulması da zorunlu hale getirildi

DENETİM, AFAD VE TRT DÜZENLEMELERİ

Yeni düzenlemeye göre, tüm sığınakların ruhsat kayıtları, ilgili idareler tarafından AFAD’a bildirilecek. TRT’nin ise acil durumlarda kesintisiz yayın yapabilecek altyapıya sahip özel sığınaklar inşa etmesi zorunlu olacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici bir maddeyle, Türkiye genelindeki tüm mevcut sığınakların bir yıl içinde denetlenmesi ve standartlara uygun olmayanların mevzuata uygun hale getirilmesi zorunluluğu getirildi. Yeni yönetmelikle birlikte, bina yöneticileri sığınakların bakımından ve her an hazır tutulmasından sorumlu olacak. Yeraltı otoparkları, eğer sığınak standartlarını karşılıyorlarsa, ayrıca bir sığınak inşasından muaf tutulacak.