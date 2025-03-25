Avrupa güvenlik planı ve Türkiye: Çıkar çatışması derinleşiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu tartışmaların Türkiye’nin Avrupa güvenliği açısından vazgeçilmez olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz haftalarda yaşanan hararetli tartışmalar, Türkiyesiz bir Avrupa güvenliğinin mümkün olmayacağını göstermiştir."

Öte yandan, Prof. Dr. Semih Koray, hükümetin mevcut politikalarının Atlantik bloğu ile uyum sağlama çabası içinde olduğunu ve bunun Türkiye’nin çıkarları açısından yanlış bir çizgi olabileceğini savundu.

Prof. Dr. Semih Koray: "Hükümetimiz şu an hem güvenlik sorunlarını hem de ekonomik sorunları Atlantik sistemiyle uzlaşarak çözeceğini düşünüyor. Ancak bu noktada gerçek dostlarıyla arasını bozarak atlatabileceği gibi yanlış bir çizgiye girdi."

Avrupa ülkeleri, Rusya’nın Ukrayna’daki ilerleyişinin ardından kıtanın güvenliğini sağlamaya yönelik yeni adımlar atmayı planlıyor. Ancak Türkiye için tehdit unsurları Batı’nın belirttiğinden farklı.

"Avrupa, güvenlik mimarisi oluştururken kimi tehdit olarak görüyor? Rusya'yı... Peki, Türkiye için tehdit nereden geliyor? Türkiye için tehdit, ABD’den ve İsrail’den geliyor. Avrupa bu tehditlere karşı hemfikir değil. Türkiye’nin buradaki çıkarı, Rusya ve diğer bölge ülkeleriyle işbirliği yapmaktır."

Türkiye'nin Avrupa güvenlik mimarisine katılımı, PKK’yı güçlendirir mi?

Türkiye’nin PKK ile mücadelesinde Batı ülkelerinin çelişkili tutumları sıkça eleştiriliyor. PKK’nın Avrupa’dan önemli bir destek aldığı göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin Rusya ve Çin’e karşı konumlanması halinde bu durumun PKK’yı daha da güçlendireceği dile getiriliyor.

"PKK’nın önemli bir güç kaynağı Avrupa’dır. Türkiye, Rusya ve Çin’e karşı bir blokta yer alırsa, bu ancak PKK’nın güçlenmesine hizmet eder."

Prof. Dr. Semih Koray, Avrupa’nın Rusya’yı yalnız bırakma söyleminin gerçekçi olmadığını belirtti.

"Rusya, NATO tehdidine karşı bir savunma refleksi gösteriyor. Kendinden feda ederek bu sürece girişmesi kendi güvenliği için. Bu yüzden Avrupa’nın 'Rusya tehdidine karşı yalnız kaldık' söylemi nesnel durumla örtüşmüyor."

Türkiye’nin Avrupa’nın tehdit algısına göre değil, kendi güvenlik ve bölgesel işbirliği stratejilerine göre hareket etmesi gerektiği vurgulanıyor.