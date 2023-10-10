Avrupa Konseyi'nden Kavala'ya Ödül! Dışişleri Bakanlığından Ödül Tepkisi Geldi

Türkiye’de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan Osman Kavala’ya, Avrupa Konseyi’nin 2023 Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü verildi.

Strasbourg'daki törende ödülü Konsey Başkanı Tiny Kox'un elinden, Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra Kavala aldı.

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığından da açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Ödülün, hakkında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan bir kişiye verilmesi hukukun siyasileştirilmesine yönelik girişimlerin bir uzantısıdır. Ortak değerlerin korunmasına hizmet etmesi beklenen uluslararası kuruluşlar, bu tür siyasi gündem yaratma arayışlarına alet edilmemelidir." ifadelerine yer verildi.

Osman Kavala, Uluslararası darbe finansörü George Soros’un kurduğu Açık Toplum Enstitüsü’nün Türkiye temsilcisi. Ödüle ismini veren Vaclav Havel'in Çekoslavakya'da Kadife Devrim diye anılan turuncu devrimin öncüsü olması da dikkat çekti.