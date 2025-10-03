Avukat Tuğrulhan Dip Mossad’a bilgi sızdırmaktan gözaltında

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile yürütülen ortak operasyonda Mossad’a çalışan Serkan Çiçek’i yakaladı. Yapılan istihbari çalışmalarda Çiçek’in, İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu Faysal Rasheed ile bağlantı kurduğu tespit edildi.

Çiçek, sorgusunda Rasheed’in kendisinden İsrail’in Orta Doğu politikalarına karşı çıkan Filistinli bir aktivisti takip etmesini istediğini kabul etti.

İSMİNİ DEĞİŞTİRİP DEDEKTİF OLDU

Asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek’in ticaret hayatında yaşadığı borçlanma sonrası ismini değiştirdiği ortaya çıktı. Çiçek, 2020 yılında “Pandora Dedektifliği” isimli bir şirket kurarak özel dedektiflik alanında faaliyet göstermeye başladı.

Yapılan araştırmalarda Çiçek’in, daha önce Mossad’a casusluk yaptığı için tutuklanan Musa Kuş ve aynı dosyada adı geçen Avukat Tuğrulhan Dip ile bağlantılı olduğu belirlendi.

Mossad mensubu Faysal Rasheed, 31 Temmuz 2025’te WhatsApp üzerinden Çiçek ile irtibata geçti. Kendini yurt dışında bir hukuk bürosu çalışanı olarak tanıtan Rasheed, Başakşehir’de yaşayan bir Filistinli aktivistin dört gün boyunca takip edilmesini talep etti.

Bu görev karşılığında 1 Ağustos 2025’te Çiçek’e 4 bin dolar değerinde kripto para ödendi. Araştırma sırasında hedefin Filistinli bir aktivist olduğunu öğrenen Çiçek, daha önce aynı faaliyet nedeniyle ceza alan Musa Kuş’un durumunu bilmesine rağmen görevi kabul etti.

Çiçek, 1-2 Ağustos tarihlerinde “kiralık daire bakma” bahanesiyle hedefin yaşadığı siteye girerek keşif yaptı ancak herhangi bir sonuç elde edemedi. Bunun üzerine Rasheed, 3 Ağustos’ta iletişimi tamamen kesti.

AVUKAT TUĞRULHAN DİP DE YAKALANDI

MİT’in yürüttüğü istihbarata karşı koyma faaliyetleri kapsamında, Mossad’a bilgi sızdırdığı belirlenen Avukat Tuğrulhan Dip de İstanbul’da gözaltına alındı. Dip’in, Çiçek ile bağlantılı olduğu ve Mossad’a aktarılan bilgilerde kritik rol üstlendiği belirlendi.