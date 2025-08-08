Aydın’da üniversiteli Teslime Hanedan’ın ölümünde yeni gelişme!

Aydın’ın Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi’nde, 6 Ağustos gecesi yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından tabanca ile vurulan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi Teslime Hanedan olduğunu tespit etti.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında Hanedan’ın erkek arkadaşı E.F. (19) ile birlikte A.P, D.Ç, E.S.A. ve U.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden A.P, D.Ç. ve E.S.A. serbest bırakıldı. U.B. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Teslime Hanedan’ın erkek arkadaşı E.F., “kadına karşı kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.