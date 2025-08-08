Aydın’da üniversiteli Teslime Hanedan’ın ölümünde yeni gelişme!

Efeler ilçesinde başından silahla vurularak ölü bulunan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Teslime Hanedan’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, erkek arkadaşı E.F. “kadına karşı kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Aydın’da üniversiteli Teslime Hanedan’ın ölümünde yeni gelişme!
Yayınlanma:

Aydın’ın Efeler ilçesi Kalfaköy Mahallesi’nde, 6 Ağustos gecesi yol kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından tabanca ile vurulan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü 1. sınıf öğrencisi Teslime Hanedan olduğunu tespit etti.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Soruşturma kapsamında Hanedan’ın erkek arkadaşı E.F. (19) ile birlikte A.P, D.Ç, E.S.A. ve U.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden A.P, D.Ç. ve E.S.A. serbest bırakıldı. U.B. hakkında adli kontrol kararı verildi.

Teslime Hanedan’ın erkek arkadaşı E.F., “kadına karşı kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? Borsa, altın, dolar ve fonlarda son durumBu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı? Borsa, altın, dolar ve fonlarda son durumEkonomi
Kahramanmaraş'ta iş makinesi operatörü göçük altında kaldı!Kahramanmaraş'ta iş makinesi operatörü göçük altında kaldı!Yurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

aydın
Günün Manşetleri
2 büyük yangından biri kontrol altında, 4 şüpheli gözaltında
“Tüm gövdemizi taşın altına koyuyoruz, tarihi bir sürecin içindeyiz”
"Güçlü Türkiye'nin teminatı güçlü ailelerdir"
Bu ürünleri sakın tüketmeyin!
“Dünyada birçok insan Türkiye’ye sağlık hizmeti almak için geliyor”
Hayalet öğrenci skandalı büyüyor!
Türkiye'den Netanyahu Hükümetine kınama
Bugün Cengiz Topel’in ölüm yıl dönümü
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat!
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı, şemsiye almadan çıkmayın! Meteoroloji uyardı, şemsiye almadan çıkmayın!
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Hafta sonu planı yapacaklar dikkat!
500 bin TL’si olanlar dikkat! 500 bin TL’si olanlar dikkat!
Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor mu? Altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor mu?
BİM’de bu hafta yine yok yok! BİM’de bu hafta yine yok yok!