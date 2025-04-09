Aydınlık'a TGC’den ödül: Gökhan Büyük haberiyle fark yarattı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) 66. kez düzenlediği 2024 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. Aydınlık Gazetesi muhabiri Gökhan Büyük, hazırladığı “Çürük binayı yıkıp daha çürüğünü yaptılar” başlıklı haberle çevre haberi kategorisinde övgüye değer görüldü.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Aydınlık'a TGC’den ödül: Gökhan Büyük haberiyle fark yarattı
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Tören, İstanbul Burhan Felek Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Gökhan Büyük'e ödülünü, Türkiye Yazarlar Sendikası İkinci Başkanı Mustafa Köz takdim etti.

Aydınlık'a TGC’den ödül: Gökhan Büyük haberiyle fark yarattı - Resim : 1

Törende kısa bir konuşma yapan Büyük, ödülünü 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine ithaf etti.

“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti yönetimine ve haberimi ödüle layık gören seçici kurula teşekkür ediyorum. Çünkü kentsel dönüşüm, Türkiye’nin en önemli gündemlerinden biri. Hazırladığım haber, bu sürecin nasıl bir rantsal dönüşüme dönüştüğünün en net örneklerinden biri oldu. Topluma yeni yapılan binaların bile güven vermediğini göstermek istedim.”

Büyük, Aydınlık Gazetesi’nin 105 yıllık köklü geçmişine vurgu yaparak, “Bu ödülü Aydınlık Gazetesi’nin bir çalışanı olarak almak benim için ayrı bir gurur. Aydınlık’sız kalmayın” dedi.

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