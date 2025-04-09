Erdoğan’dan küresel sistem çıkışı: Neoliberal düzen çöktü

Erdoğan, dünyayı etkisi altına alacak sert bir dönüşüm süreci yaşandığını belirterek, "Türkiye bu yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan ve Soğuk Savaş'ın ardından kökleşen küresel sistemin artık çatırdadığını vurguladı. “Neoliberal ekonomik ve siyasal düzenin yerine daha korumacı bir yapı yükseliyor” diyen Erdoğan, bu sürecin tüm ülkeleri derinden etkileyecek bir türbülansa yol açtığını dile getirdi.

“Uluslararası siyasetin tüm aktörleri yeni arayışlar içinde. Gümrük tarifeleri üzerinden büyüyen ticaret savaşları, küresel ölçekte etkiler yaratıyor. Büyük küçük demeden herkesi etkileyecek sert bir kasırganın geldiğini söylemek abartı olmaz.”

Yeni bir dünya düzeninin şekillenmekte olduğunu belirten Erdoğan, küresel güç mimarisinin artık çok kutuplu bir yapıya doğru ilerlediğini söyledi. Türkiye'nin de bu yeni süreçte sadece izleyen değil, belirleyen bir ülke olacağını ifade etti.

“Dünya, ekonomik ve askeri açıdan tek kutuplu yapıdan hızla çok kutuplu mimariye geçiyor. Son dönemde yaşanan gelişmeler, bu yeni dönemin doğum sancılarıdır. Türkiye artık büyük güçlerin oyununda figüran değil, senaryosunu kendi yazan güçlü bir aktördür.”

Konuşmasında ekonomi politikalarına da değinen Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek öncülüğünde izlenen politikaların arkasında durduğunu vurguladı. Sıcak para ve faiz tartışmalarına rağmen, Türkiye'nin bu dönemi pek çok ülkeye göre daha az hasarla atlatacağına inandığını belirtti.

“Düşük tarife uygulanan ülkeler arasında yer almamız nedeniyle bu zorlu süreci, diğer ülkelere kıyasla daha kolay atlatacağız. İş dünyamız müsterih olsun, vatandaşlarımız gönüllerini ferah tutsun. Orta ve uzun vadede Türkiye'nin daha güçlü bir büyüme sergileyeceğini öngörüyoruz.”

Toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında geçen Türkiye diyaloglarına ilişkin, “Görüşmedik” ifadesini kullandı.