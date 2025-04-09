Ankara'ya lapa lapa kar yağacak: Tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde serin ve yağışlı hava etkili olmaya devam edecek. İstanbul'da yarından itibaren sağanak yağış beklenirken, Ankara'da kar yağışı görülecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ankara'ya lapa lapa kar yağacak: Tarih verildi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, haftalık hava durumu tahminlerine dair açıklamalarda bulundu. Macit, serin ve yağışlı havanın cumartesi gününe kadar yurt genelinde süreceğini belirtti.

Abdullah Macit’in verdiği bilgilere göre;

Perşembe günü İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde,
Cuma günü ise İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve yine Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini belirten Macit, “Haftaya kadar ciddi bir ısınma beklemiyoruz, ancak pazartesiden itibaren batı bölgelerde sıcaklıklar artış gösterecek” dedi.

Güneyli yönlerden esmesi beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’daki vatandaşlara rüzgar ve toz taşınımına karşı dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Cuma günü Ankara ve İç Anadolu’nun tamamında, ayrıca Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların sıfırın altına düşeceği bu bölgelerde ulaşımda aksamalar yaşanabileceği ifade edildi. Özellikle Bolu Dağı geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Ankara: Cuma günü öğle saatlerinden itibaren kuzeyli rüzgarla birlikte kar yağışı görülecek. Gece sıcaklıkları -2 ila -3 dereceye kadar düşecek.
İstanbul: Yarından itibaren sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı 10–11 derece civarında olacak.
İzmir: Yer yer sağanak yağış görülecek, sıcaklıkların 17–18 derece aralığında olması bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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