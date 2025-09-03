Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi: Mahkeme ne yönde karar aldı?

Gezi Parkı olaylarında sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan menajer Ayşe Barım için İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluk incelemesi yaptı.

Ayşe Barım hakkında 30 yıla kadar hapis istemi: Mahkeme ne yönde karar aldı?
Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım hakkında tutukluluk incelemesi yapıldı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Barım’ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Barım, Gezi Parkı olaylarında şirketine bağlı sanatçıları yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla ‘cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Mahkeme dosya üzerinden yaptığı tutukluluk incelemesinde, sanığın mevcut durumunun devamına karar verdi. Davanın görülmesine ise 1 Ekim saat 10.00’da İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilecek.

