Ayşe Barım’ın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün yapılıyor

Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği iddiasıyla 27 Ocak’ta tutuklanan menajer Ayşe Barım, “hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılanıyor. Barım’ın 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacağı dava bugün başlıyor.

Ebrugül Müezzinoğlu Ebrugül Müezzinoğlu
Ayşe Barım’ın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün yapılıyor
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Gezi Parkı eylemlerini yönlendirdiği iddiasıyla “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yargılanan oyuncu menajeri Ayşe Barım’ın davasının ilk duruşması bugün İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Barım, protestoların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınmış ve 27 Ocak’ta tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Barım hakkında 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Barım’ın, Gezi sürecinde sanatçıları organize ettiği, medya yoluyla kamuoyunu yönlendirdiği ve eylemlerin organizasyonuna katkı sunduğu öne sürülüyor.

Duruşmaya, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Merve Dizdar, Ezgi Mola ve Birce Akalay gibi ünlü isimler izleyici olarak katıldı.

Ayşe Barım’ın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün yapılıyor - Resim : 1

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