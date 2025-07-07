AKP’li eski vekilden Atatürk’e darbeci iması

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) eski milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu. Atatürk'e "darbeci" imasında bulunan, cumhuriyetin ilk yılları için "çamuriyet" ifadesini kullanan Çamlı’ya vatandaşlardan ve parti içinden yoğun tepki geldi.

Çamlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Zaten 1950’ye kadar da Cumhur’un adı yoktu. PKK ve FETÖ terör örgütü oluşumları da o geçmiş kara günlerin mirasıdır."



Bu sözlerinin ardından çok sayıda kullanıcı, Çamlı’nın daha önce FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’i övdüğü mesajları hatırlattı.

“KANLI 1923 DARBESİ”

Çamlı, akşam saatlerinde yaptığı bir diğer paylaşımda, cumhuriyetin ilanına “kanlı 1923 darbesi” diyerek şu ifadeleri kullandı:

“Kadim bir geçmişe sahip Aziz Millet ve Büyük Devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, yeni, terörsüz ve büyük devlet yolunda ilerleyemez..! Bir düdük çalıp, yeni, onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır..!”



Paylaşıma kısa sürede binlerce tepki geldi. Çamlı’nın açtığı ankette katılımcıların yüzde 96’sı “katılmıyorum” yanıtını verdi.

“CUMHURİYET DEĞİL ÇAMURİYET” DEDİ

Tepkiler üzerine Çamlı, ikinci bir açıklama yaparak cumhuriyete yönelik ifadelerini sürdürdü:

“İki de bir mezuyu cumhuriyete getirmek gerçekleri örtemez..!

Mesele, Milli Mücadele’yi veren Büyük Millet Meclisi’nin kapatılması (hem de başta milletvekilleri olmak üzere yapılan suikastler gölgesinde) ve masa başında liste yapılıp atanan milletvekilleri ile kadim geçmişi reddediş...

Bilahare getirilen de cumhuriyet değil, çamuriyetti. Zaten 1950’ye kadar da Cumhur’un adı yoktu.!”



Çamlı, ayrıca PKK ve FETÖ’nün de bu dönemin “mirası” olduğunu öne sürdü:

“PKK ve FETÖ terör örgütü oluşumları da o geçmiş kara günlerin mirasıdır..!

O karanlığı kutsayarak değil, büyük bir tövbe ve pişmanlık beyanı ile yeni bir birlik ve beraberlik tesis edilebilir..!

Hâlâ etkisi hissedilen o kötü karanlık günlerle helalleşmeden bir yol alınamayacağı da yaşanan sert gündemden anlaşılmaktadır..!”

FETÖ ÖVGÜLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Çamlı’ya, içlerinde AK Partili isimlerin de yer aldığı çok sayıda kişi tepki gösterdi. Paylaşımların altında 2 binden fazla yorum yer aldı. Kullanıcılar, Ahmet Hamdi Çamlı’nın geçmişte FETÖ elebaşı Fethullah Gülen hakkında attığı övgü dolu mesajları yeniden gündeme taşıdı.

Bazı vatandaşlar, Çamlı hakkında “devlet büyüklerine hakaret” gerekçesiyle soruşturma açılmasını isterken; AK Partili kullanıcılar ise partinin Çamlı’yı disiplin kuruluna sevk etmesini talep etti.





