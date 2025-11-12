Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri uçağın enkazında inceleme başladı

Milli Savunma Bakanlığı, düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekiplerinin çalışmalara başladığını açıkladı. İncelemelerin Gürcistan makamlarıyla ortak yürütüldüğü bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelere başladığını bildirdi.

GÜRCİSTAN MAKAMLARI İLE KOORDİNELİ İNCELEME

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, çalışmaların başlama saati ve yöntemi de belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır."

